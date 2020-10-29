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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Укрзалізниця планує замінити тепловози на електровози

АТ Укрзалізниця планує припинити співпрацю з американською корпорацією General Electric. Українська компанія закуповувала у них тепловози.

Про таке рішення під час брифінгу повідомив очільник акціонерного товариства Володимир Жмак.

– Ми плануємо перейти на електровози, оскільки вони більш економічні. Тому більше немає необхідності закуповувати товари у General Electric.

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Наразі Укрзалізниця подолала дефіцит локомотивів та задовольнила усі потреби у перевезеннях.

– Укрзалізниця виконує усі заявки на перевезення на ринку. Ми веземо все і робимо це оперативно.

Укрзалізниця може обмежити квитки на потяги

Якщо ситуація з пандемією коронавірусу в Україні погіршуватиметься, Укрзалізниця може обмежити продаж квитків до 50%.

Водночас пасажири займатимуть місця у шаховому порядку. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Фото: Dreamstime

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