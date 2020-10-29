Курс валют НБУ на 29 жовтня 2020 в Україні

Національний банк України встановив на четвер, 29 жовтня, курс долара на рівні 28,39 грн. Водночас подешевшали євро та російський рубль.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Долар подорожчав на 3 копійки, а євро подешевшало у ціні на 24 копійки. Російський рубль та польський злотий подешевшали на 10 копійок.

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Курс валют в Україні на 28 жовтня 2020 року

$1 – 28,39 грн;

€1 – 33,31 грн;

1 польський злотий – 7,32 грн;

10 російських рублів – 3,60 грн.

Прогноз курсу валют

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

В Кабміні вважають, що вартість валюти коливатиметься у межах 27-28 грн.

Ціна долара до кінця 2020 року не підніметься вище 29 грн. Євро коливатиметься у ціні 33-34 грн.