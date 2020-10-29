Зеленский срочно созвал СНБО из-за угрозы нацбезопасности

Президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы определить меры неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.

— Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все больше общественно опасными, — заявил глава государства.

В Офисе президента также отметили, что Владимир Зеленский предложит членам СНБО не только обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, а принять соответствующие решения.

В частности, глава государства наработает и подаст в Верховную Раду необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций.

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Что стало угрозой национальной безопасности

27 октября Конституционный суд Украины отменил статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции.

В частности, он отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками и судьями, а также ряд других антикоррупционных норм.

В связи с этим, с 19.00 28 октября Национальное агентство по противодействию коррупции полностью закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.