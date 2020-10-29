Зеленський терміново скликав РНБО через загрозу нацбезпеці

Президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб визначити заходи невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.

– Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими, – заявиви глава держави.

В Офісі президента також зазначили, що Володимир Зеленський запропонує членам РНБО не тільки обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, а ухвалити відповідні рішення.

Зокрема, глава держави напрацює і подасть до Верховної Ради необхідні законопроекти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій.

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Що стало загрозою національній безпеці

27 жовтня Конституційний суд України скасував статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення та позбавив повноважень Національне агентство із запобігання корупції.

Зокрема, він скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями, а також низку інших антикорупційних норм.

У звязку з цим, з 19.00 28 жовтня Національне агентство з протидії корупції повністю закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.