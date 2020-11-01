PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Двигатель инклюзивного образования: Зеленский поздравил социальных работников

В День работника социальной сферы, который отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех людей, которые работают в этой отрасли.

Глава страны напомнил о важности труда, который ежедневно выполняют социальные работники.

— Социальные работники являются двигателем реализации инклюзивного образования. Вы адаптируете детей с инвалидностью к полноценной жизни и убираете искусственные границы между детьми, которые так опрометчиво создали взрослые, — отметил Владимир Зеленский.

Читайте: Правительство упростило процедуру подачи документов на получение материальной помощи

По его словам, их роль возросла во время пандемии коронавируса. Ведь именно социальные работники являются связующим звеном между одинокими гражданами преклонного возраста и обществом.

Соціальні працівники

Социальная помощь больным коронавирусом

В Украине одинокие люди, которые заболели коронавирусом, смогут получить социальную помощь.

Нововведения анонсировал глава Минздрава Максим Степанов.

Для получения социальных выплат больному необходимо обратиться в городскую или областную государственную администрацию.

Источник: Владимир Зеленский

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка