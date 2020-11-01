В День работника социальной сферы, который отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех людей, которые работают в этой отрасли.

Глава страны напомнил о важности труда, который ежедневно выполняют социальные работники.

— Социальные работники являются двигателем реализации инклюзивного образования. Вы адаптируете детей с инвалидностью к полноценной жизни и убираете искусственные границы между детьми, которые так опрометчиво создали взрослые, — отметил Владимир Зеленский.

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По его словам, их роль возросла во время пандемии коронавируса. Ведь именно социальные работники являются связующим звеном между одинокими гражданами преклонного возраста и обществом.

Социальная помощь больным коронавирусом

В Украине одинокие люди, которые заболели коронавирусом, смогут получить социальную помощь.

Нововведения анонсировал глава Минздрава Максим Степанов.

Для получения социальных выплат больному необходимо обратиться в городскую или областную государственную администрацию.

Источник: Владимир Зеленский