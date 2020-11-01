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Факти / Україна / Суспільство

Рушій інклюзивної освіти: Зеленський привітав соціальних працівників

У День працівника соціальної сфери, який відзначають щороку у першу неділю листопада, президент України Володимир Зеленський привітав усіх людей, які працюють у цій галузі.

Очільник країни нагадав про важливість праці, які щодня виконують соціальні працівники.

– Соціальні працівники є рушієм реалізації інклюзивної освіти. Ви адаптуєте дітей з інвалідністю до повноцінного життя та прибираєте штучні кордони між дітьми, які так необачно створили дорослі, – зазначив Володимир Зеленський.

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За його словами, їхня роль зросла під час пандемії коронавірусу. Адже саме соціальні працівники є місточном між самотніми громадянами похилого віку і суспільством.

Соціальні працівники

Соціальна допомога хворим на коронавірус

В Україні самотні люди, які захворіли на коронавірус, зможуть отримати соціальну допомогу.

Нововведення анонсував очільник МОЗ Максим Степанов.

Для отримання соціальних виплат хворому треба звернутися до міської чи обласної державної адміністрації.

Джерело: Володимир Зеленський

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