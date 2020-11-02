Хабарі за отримання соцвиплат – у Харкові затримали начальника поліції

У Харкові начальника поліції затримали хабарництві. Він організував схему отримання прибутку від своїх колег.

Якщо хтось з поліцейських звільнявся або отримував травму під час роботи, начальник пропонував їм допомогу під час проходження медичної експертизи.

Крім того, він сприяв швидшому отриманню коштів. За свої послуги обвинувачений просив 10-20% від отриманої суми.

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2 листопада слідчі Державного бюро розслідувань затримали працівника поліції під час отримання 10 тис. грн. Ці кошти йому надали за допомогу в оформленні пенсії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Затримання поліцейських на Сумщині

У Сумській області двоє поліцейських систематично вимагали неправомірну вигоду від місцевого бізнесмена, який займається деревиною.

Натомість правоохоронці обіцяли не перешкоджати його діяльності.

Фото: ДБР