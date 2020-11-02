Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о рынке земли

Конституционный суд 2 ноября продолжил рассмотрение дела по представлению о рынке земли в Украине.

Согласно повестке дня, закрытое пленарное заседание началось в 12.00.

С конституционным представлением относительно официального толкования положений ч. 1 ст. 13 ч. 1 ст. 14 Конституции Украины обратились 46 народных депутатов во главе с Сергеем Власенко — нардепом от фракции Батькивщина.

Какие статьи рассматриваются

Часть первая статьи 13 Конституции Украины

Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.

Часть первая статья 14 Конституции Украины

Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства. Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом.

Читайте: Голосов хватит: Верховная Рада рассмотрит законопроект о роспуске КСУ

В чем расхождение

По мнению авторов конституционного представления, вопросы, которые касаются земли как объекта права собственности украинского народа, основного национального богатства не могут решаться помимо его воли.

Нардепы убеждены, что закон о рынке земли был принят Верховной Радой с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат нормам Конституции Украины.

Отдельно в представлении говорится о возможности проведения всеукраинского референдума.

Источник: КСУ