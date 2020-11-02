Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о рынке земли

Конституционный суд 2 ноября продолжил рассмотрение дела по представлению о рынке земли в Украине.
Согласно повестке дня, закрытое пленарное заседание началось в 12.00.
С конституционным представлением относительно официального толкования положений ч. 1 ст. 13 ч. 1 ст. 14 Конституции Украины обратились 46 народных депутатов во главе с Сергеем Власенко — нардепом от фракции Батькивщина.
Какие статьи рассматриваются
- Часть первая статьи 13 Конституции Украины
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
- Часть первая статья 14 Конституции Украины
Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства. Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом.
Читайте: Голосов хватит: Верховная Рада рассмотрит законопроект о роспуске КСУ
В чем расхождение
По мнению авторов конституционного представления, вопросы, которые касаются земли как объекта права собственности украинского народа, основного национального богатства не могут решаться помимо его воли.
Нардепы убеждены, что закон о рынке земли был принят Верховной Радой с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат нормам Конституции Украины.
Отдельно в представлении говорится о возможности проведения всеукраинского референдума.
Источник: КСУ