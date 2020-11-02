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Факты / Украина / Политика

Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о рынке земли

Конституционный суд 2 ноября продолжил рассмотрение дела по представлению о рынке земли в Украине.

Согласно повестке дня, закрытое пленарное заседание началось в 12.00.

С конституционным представлением относительно официального толкования положений ч. 1 ст. 13 ч. 1 ст. 14 Конституции Украины обратились 46 народных депутатов во главе с Сергеем Власенко — нардепом от фракции Батькивщина.

Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о рынке земли

Какие статьи рассматриваются

  • Часть первая статьи 13 Конституции Украины

Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.

  • Часть первая статья 14 Конституции Украины

Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства. Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом.

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В чем расхождение

По мнению авторов конституционного представления, вопросы, которые касаются земли как объекта права собственности украинского народа, основного национального богатства не могут решаться помимо его воли.

Нардепы убеждены, что закон о рынке земли был принят Верховной Радой с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат нормам Конституции Украины.

Отдельно в представлении говорится о возможности проведения всеукраинского референдума.

Источник: КСУ

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