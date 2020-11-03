Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что Будапештский меморандум является политической декларацией, поэтому получить реальные гарантии для Украины по этому документу в настоящее время практически невозможно.

— Будапештский меморандум — это политическая декларация и не более, это не международный договор. Я была в Украине, когда его подписали в 1994 году, но тогда никто о нем уже не помнил. Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно, — сказала посол.

Кроме того, она отметила, что на сегодня ФРГ, США, Великобритания, Канада прилагают усилия по решению конфликта в Донбассе.

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По словам Анки Фельдзуген, они ведут переговоры с партнерами в минском формате и формате нормандской четверки. Сейчас более важным является вопрос о расширении именно нормандского формата, чтобы другие страны поддержали и усилия Германии, и саму Украину.

— Нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников — это больше координировать позиции. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет семь или восемь участников — это еще хуже. Как нам кажется, гораздо важнее, чтобы эти страны поддержали наши усилия, Украину, и поэтому нужно с ними постоянно говорить, — сказала дипломат.

Будапештский меморандум

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Украине создать значительно более прочные переговорные позиции относительно Донецка, Луганска и Крыма.

В Офисе президента отметили, что Будапештский меморандум предусматривал, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала, получает гарантии от ведущих военных держав мира по незыблемости своей безопасности и существующих границ. Поэтому этот вопрос был вынесен на всенародный опрос Зеленского на местных выборах 2020.