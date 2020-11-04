По состоянию на 4 ноября в Киеве зафиксировали 856 новых случаев коронавируса. Это самый большой показатель за все время пандемии.
Всего в столице 40 390 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За время пандемии вирус унес жизни 816 (+17) человек, за сутки — 12 украинцев. Всего коронавирус преодолели 13 421 житель Киева, за последние сутки — 268.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали больше 50 пациентов.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.