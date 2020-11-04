Дымовые шашки и дудки: под Радой митингуют евробляхеры

Под зданием Верховной Рады уже второй день подряд проходят митинги владельцев авто с иностранной регистрацией.

Участники акции протеста требуют доступной растаможки авто и принятия законопроекта №3704.

Люди свистят в дудки, достают дымовые шашки и скандируют слово “закон”.

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— Главы фракции Верховной Рады собираются уже 12 часов для рассмотрения нашего вопроса. Давайте поможем им принять решение, — кричат митингующие.

Законопроект №3704

Цель законопроекта №3704 — сделать растаможку авто доступной в Украине. Согласно нему, процедура растаможивания автомобиля с иностранной регистрацией будет стоить дешевле — €300-600.

Кроме того, ветеранов АТО смогут освободить от уплаты налога. Однако в таком случае масса транспортного средства не должна превышать 3,5 т.