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Факти / Україна / Політика

Димові шашки та дудки: під Радою мітингують євробляхери

Під будівлею Верховної Ради уже другий день поспіль проходять мітинги власників авто з іноземною реєстрацією.

Учасники акції протесту вимагають доступного розмитнення авто та ухвалення законопроекту №3704.

Люди свистять в дудки, дістають димові шашки та скандують слово “закон”.

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– Очільники фракції Верховної Ради збираються уже 12 годин для розгляду нашого питання. Давайте допоможемо їм ухвалити рішення, – кричать мітингувальники.

Законопроект №3704

Мета законопроекту №3704 – зробити розмитнення авто доступним в Україні. Відповідно до нього, процедура розмитнення автомобіля з іноземною реєстрацією коштуватиме дешевше – €300-600.

Крім того, ветеранів АТО зможуть звільнити від сплати податку. Проте у такому випадку маса транспортного засобу не повинна перевищувати 3,5 т.

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