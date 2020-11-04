В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине, Киев может попасть в красную зону карантина. Хотя сейчас город находится в оранжевой.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан. На сегодня, в столице зафиксировано 856 новых случаев коронавируса.

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— Киев еще останется в оранжевой зоне, но при таких изменениях может попасть в ближайшее время в красную, а рост будет продолжаться, это естественно, — считает Рубан.

Во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице усилят контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. На входе в метро будет дежурить муниципальная стража, смотреть, чтобы все были в масках.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 4 ноября коронавирус подтвердили у еще 9 524 человека. В общем полностью побороть болезнь удалось 176 404 пациентам, за сутки — 7 536 больным.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 731 человек.

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