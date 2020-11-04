У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні, Київ може потрапити до червоної зони карантину. Хоча зараз місто знаходиться у помаранчевій.

Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан. Станом на сьогодні, у столиці зафіксовано 856 нових випадків коронавірусу.

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– Київ ще залишиться у помаранчевій зоні, але при таких змінах може потрапити найближчим часом у червону, а ріст продовжуватиметься, це природно, – вважає Рубан.

Під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці посилять контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. На вході до метро чергуватиме муніципальна варта, яка дивитиметься, щоб усі були у масках.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 4 листопада коронавірус підтвердили у ще 9 524 людини. Загалом повністю подолати хворобу вдалося 176 404 пацієнтам, за добу – 7 536 хворим.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 7 731 людина.

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