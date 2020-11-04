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Факти / Україна / Суспільство

Захворюваність росте: Рубан прогнозує Києву червону зону карантину

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні, Київ може потрапити до червоної зони карантину. Хоча зараз місто знаходиться у помаранчевій.

Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан. Станом на сьогодні, у столиці зафіксовано 856 нових випадків коронавірусу.

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– Київ ще залишиться  у помаранчевій зоні, але при таких змінах може потрапити найближчим часом у червону, а ріст продовжуватиметься, це природно, – вважає Рубан.

Під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці посилять контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. На вході до метро чергуватиме муніципальна варта, яка дивитиметься, щоб усі були у масках.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 4 листопада коронавірус  підтвердили у ще 9 524 людини.  Загалом повністю подолати хворобу вдалося 176 404 пацієнтам, за добу – 7 536 хворим.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 7 731 людина.

Фото: Dreamstime

Джерело: РБК-Україна

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