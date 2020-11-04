Европейские акции упали после заявления Трампа о победе на выборах

Американские фьючерсы подскочили, а европейские акции в среду упали в цене после того, как президент США Дональд Трамп рано утром преждевременно заявил о победах в нескольких ключевых штатах.

В США индекс Dow Jones вырос на 0,2%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,9%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 2,8%.

Немецкий индекс DAX потерял 0,9% до 11 981,39, тогда как CAC 40 в Париже упал на 0,3% до 4 793,20.

Британский FTSE 100 снизился на 0,2%, до 5778,05.

В Азии в среду Nikkei 225 в Токио подорожал на 1,7% — до 23 695,23, в то же время Kospi в Сеуле прибавил 0,6% — до 2357,17.

Индийский Sensex поднялся на 0,9%, а S&P/ASX 200 в Сиднее потерял 0,1% до 6 062,10.

Hang Seng в Гонконге снизился на 0,2% до 24893,59, тогда как индекс Shanghai Composite поднялся на 0,2% выше, к 3277,44.

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Трамп заявил о победе

Хотя миллионы законных голосов еще не были подсчитаны, Трамп уже заявил, что он победил на выборах в США и назвал результаты “феноменальными”.

Впрочем, говорить о победе Трампа еще рано, ведь подсчет в ключевых штатах Мичигане, Висконсине и Пенсильвании может занять дни.