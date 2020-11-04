Європейські акції впали після заяви Трампа про перемогу на виборах

Американські ф’ючерси підскочили, а європейські акції в середу впали у ціні після того, як президент США Дональд Трамп рано вранці передчасно заявив про перемоги в декількох ключових штатах.

У США індекс Dow Jones зріс на 0,2%, ф’ючерси на S&P 500 зросли на 0,9%, а ф’ючерси на Nasdaq 100 підскочили на 2,8%.

Німецький індекс DAX втратив 0,9% до 11 981,39, тоді як CAC 40 у Парижі знизився на 0,3% до 4 793,20.

Британський FTSE 100 знизився на 0,2%, до 5778,05.

В Азії в середу Nikkei 225 у Токіо здорожчав на 1,7% – до 23 695,23, водночас Kospi в Сеулі додав 0,6% – до 2357,17.

Індійський Sensex піднявся на 0,9%, а S&P/ASX 200 у Сіднеї втратив 0,1% до 6 062,10.

Hang Seng у Гонконгу знизився на 0,2% до 24893,59, тоді як індекс Shanghai Composite піднявся на 0,2% вище, до 3277,44.

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Трамп заявив про перемогу

Хоча мільйони законних голосів ще не були підраховані, Трамп заявив, що він переміг на виборах у США та назвав результати “феноменальними”.

Втім, говорити про перемогу Трампа ще зарано, адже підрахунок у ключових штатах Мічигані, Вісконсіні та Пенсільванії може зайняти дні.