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Факти / Україна

За дзвінки про мінування запровадять конфіскацію

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування. З нововведень – до ув’язнення додалася конфіскація майна.

За проект закону №3911 проголосували 235 депутатів. Автори пропонують додати покарання у вигляді конфіскації майна до ст. 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення), за якою також передбачене обмеження волі.

Читайте: Дзвінки про мінування: яке покарання і як змінили процедуру реагування

Нині, якщо зловмисник повторно повідомив про псевдомінування важливих об’єктів інфраструктури, будівлі органів держвлади, заклади охорони здоров’я освіти – йому загрожує і позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

За 2019 рік поліція відкрила 2 тис. кримінальних проваджень за фактом повідомлення неправдивої інформації.

– Правоохоронці вимушені реагувати на кожне таке повідомлення, задіюючи значну кількість спеціальної техніки та особового складу, – стверджує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Верховна Рада розгляне законопроект про розпуск КСУ

Парламент розгляне законопроект про розпуск чинного складу Конституційного суду України. Відповідний проект Верховна Рада розглядатиме у вівторок, 10 листопада.

Фото: Вибухотехнічна служба

Джерело: Верховна Рада

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