Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування. З нововведень – до ув’язнення додалася конфіскація майна.

За проект закону №3911 проголосували 235 депутатів. Автори пропонують додати покарання у вигляді конфіскації майна до ст. 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення), за якою також передбачене обмеження волі.

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Нині, якщо зловмисник повторно повідомив про псевдомінування важливих об’єктів інфраструктури, будівлі органів держвлади, заклади охорони здоров’я освіти – йому загрожує і позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна.