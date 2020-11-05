На Донбассе вооруженные формирования России сбросили гранату ВОГ-17 с беспилотника. В результате, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом написала украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в социальных сетях.

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— Сегодня днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранения военнослужащий одного из наших соединений, — написали представители группы.

В украинской делегации заверили, что боец ​​получил квалификационную медицинскую помощь. Его состояние удовлетворительное.

Совместный центр контроля и координации Украины смог добиться режима тишины. Также он отправил письменное обращение к ОБСЕ.

В делегации отметили, что это нападение имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными формированиями.

Украина будет настаивать на обмене всех на всех до 15 декабря

Украина подготовила План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы. В нем говорится о том, что украинская сторона будет настаивать, чтобы украинских военных освободили по принципу всех на всех. Обмен должен состояться не позднее 15 декабря 2020 года.

Источник: ТКГ

Фото: Dreamstime