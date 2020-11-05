На Донбасі збройні формування Росії скинули гранату ВОГ-17 з безпілотника. Внаслідок цього, поранений один український військовослужбовець.

Про це написала українська делегація у Тристоронній контактній групі у соціальних мережах.

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– Сьогодні вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань, – написали представники групи.

В українській делегації запевнили, що боєць отримав кваліфікаційну медичну допомогу. Його стан задовільний.

Спільний центр контролю та координації України зміг домогтися режиму тиші. Також він відправив письмове звернення до ОБСЄ.

В делегації зазначили, що цей напад має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними формуваннями.

Україна наполягатиме на обміні всіх на всіх до 15 грудня

Україна підготувала План спільних кроків для Тристоронньої контактної групи. У ньому йдеться про те, що українська сторона наполягатиме, аби українських військових звільнили за принципом всіх на всіх. Обмін має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

Джерело: ТКГ

Фото: Dreamstime