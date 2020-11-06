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Факты / Украина / Политика

Где пройдет второй тур выборов мэра 2020 — список городов и даты

Второй тур выборов 2020 городских глав в Украине пройдет в двенадцати областях.

Причина проведения второго тура — ни один из выдвинутых кандидатов не смог набрать 50% избирательных голосов.

Такое правило действует в городах с населением более 75 тыс. Исключением стал город Украинка Киевской области, где численность населения значительно меньше, но оба кандидата получили одинаковое количество голосов.

Когда второй тур выборов мэра 2020 и в каких городах он состоится, читайте на Фактах ICTV.

Когда второй тур выборов мэра 2020 — дата и список городов

15 ноября

  • Сумы. Действующий мэр Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (ЕС).
  • Одесса. Действующий мэр Геннадий Труханов (Доверяй делам) и Николай Скорик (ОПЗЖ).
  • Луцк. Игорь Полищук (За майбутнє) и Богдан Шиба (самовыдвиженец).
  • Краматорск. Действующий мэр Андрей Панков и Александр Гончаренко (самовыдвиженцы).
  • Каменец-Подольский. Владимир Мельниченко (самовыдвиженец) и Михаил Поситко (ВО Свобода).
  • Украинка. Кирилюк Оксана (Слуга народа) и Туренко Александр (ЕС).

Читайте: Объявление результатов выборов 2020 в Киеве: онлайн-трансляция

22 ноября

  • Днепр. Действующий мэр Борис Филатов и Загид Краснов (Громадська сила).
  • Кривой Рог. Действующий мэр Юрий Вилкул (Оппозиционный блок) и Дмитрий Шевчик (Слуга народа).
  • Николаев. Александр Сенкевич (Пропозиція) и Владислав Чайка (ОПЗЖ).
  • Славянск. Павел Придворов (ОПЗЖ) и Вадим Лях (Оппозиционный блок).
  • Дрогобыч. Действующий мэр Тарас Кучма и Андрей Веселый (самовыдвиженец).
  • Ужгород. Действующий мэр Богдан Андреев и Виктор Щадей (Слуга народа).
  • Бровары. Действующий мэр Игорь Сапожко и Дмитрий Ратников (Слуга народа).
  • Полтава. Александр Мамай (За майбутнє) и Сергей Иващенко (Слуги народа).
  • Ровно. Виктор Шакирзян (Рівне разом) и Александр Третьяк (ЕС).
  • Львов. Действующий мэр Андрей Садовый (Самопоміч) и Олег Синютка (ЕС).

Местные выборы 2020

Очередные местные выборы 2020 в Украине прошли 25 октября.

Украинцы отдали свои голоса за региональных голову и депутатов. Выборы проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

Согласно календарю местных выборов, установления и объявления итогов голосования должно состояться не позднее 6 ноября.

По данным экзит-полов, второй тур выборов мэра может также произойти в Киеве, Черновцах и Черкассах.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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