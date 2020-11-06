Умер Михаил Жванецкий — реакция мира на смерть сатирика

6 ноября стало известно, что на 87-м году жизни скончался известный сатирик Михаил Жванецкий.

На смерть легенды уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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— Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью, — отметил Зеленский.

Также свои соболезнования уже выразил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем.Ты всегда в моем сердце, — написала российская певица Алла Пугачева.

Юморист Сергей Дроботенко отметил, что никто не сравнится с талантливым Михаилом Жванецким.

Смерть Михаила Жванецкого

6 ноября умер Михаил Жванецкий в возрасте 86 лет в городе Москва. В прошлом году врачи диагностировали у него рак, в результате которого и наступила смерть.

В октябре этого года Жванецкий сообщил о завершении карьеры. У него осталась жена Наталья и сын Дмитрий.