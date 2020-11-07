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Факты / Украина / Политика

План Украины по Донбассу начнут рассматривать со следующей недели — Ермак

Переговорный процесс о прекращении войны и возвращения временно оккупированных территорий Донбасса продолжается на нескольких площадках, и уже можно говорить об определенных достижениях.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

10 ноября продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, где рассмотрят этот план.

— Украина представила свой план действий, который направлен специальный представитель нынешнего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе, — отметил он.

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13 ноября должна пройти видеоконференция советников глав государств нормандского формата.

— Думаю, что мы также рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и во втором о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которых сегодня незаконно удерживают на неподконтрольной территории, — сообщил руководитель ОП.

Ермак отметил, что украинская сторона в режиме 24/7 работает над тем, чтобы приблизить мир на Донбассе.

План действий по Донбассу

Украина подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе.

Он является реалистичным и в нем прописаны конкретные шаги и даты.

Согласится ли Российская Федерация на этот план, сложно сейчас предсказать, заявил 6 ноября президент Владимир Зеленский.

Источник: Офис президента

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