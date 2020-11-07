План України щодо Донбасу почнуть розглядати з наступного тижня – Єрмак

Переговорний процес щодо припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій Донбасу триває на кількох майданчиках, і вже можна говорити про певні досягнення.
Про це заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
10 листопада продовжиться робота Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, де розглянуть цей план.
– Україна представила свій план дій, який надісланий спеціальному представнику нинішнього голови ОБСЄ в Україні Гайді Грау у ТКГ. Тобто цей план дій передбачає всі необхідні умови для припинення війни на Донбасі, – зазначив він.
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13 листопада має пройти відеоконференція радників глав держав нормандського формату.
– Думаю, що ми також розглянемо пропозицію української сторони. Продовжимо говорити і в одному форматі, і в другому про такі важливі речі, як повернення наших людей, яких на сьогодні незаконно утримують на непідконтрольній території, – повідомив керівник ОП.
Єрмак наголосив, що українська сторона в режимі 24/7 працює над тим, щоб наблизити мир на Донбасі.
План дій по Донбасу
Україна подала План дій по Донбасу до ОБСЄ та до Тристоронньої контактної групи.
Він є реалістичним та у ньому прописані конкретні кроки і дати.
Чи погодиться Російська Федерація на цей план, складно нині передбачити, заявив 6 листопада президент Володимир Зеленський.