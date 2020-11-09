Президент України Володимир Зеленський озвучив свою думку щодо карантину вихідного дня. Він стверджує, що така форма карантину триватиме кілька тижнів.

Про це він заявив на селекторній нараді з представниками Кабінету Міністрів та правоохоронних органів. Зеленський зазначив, що нові карантинні заходи дадуть хороший результат у боротьбі з коронавірусом.

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– Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну. Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок, – сказав президент.

Карантин вихідного дня у поєднанні з носінням масок та збільшенням кількості ліжок мають принести позитивний результат для держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді повідомив, що за минулий тиждень ще 10 лікарень почали приймати хворих на Covid-19. Також влада збільшить кількість тестувань, завдяки виділеним коштам у сумі 1 млрд грн на закупівлю 300 млн тестів на антитіла.

Карантин вихідного дня в Україні

Карантин вихідного дня в Україні хочуть запровадити через неможливість зупинити поширення коронавірусу. Фахівці хочуть скоротити контакти людей хоча б на вихідних.

МОЗ активно радить уряду запровадити в Україні карантин вихідного дня. Водночас ресторани, кафе працюватимуть винятково на виніс, ТРЦ мають бути зачинені. Запроваджуватиметься заборона і на проведення будь-яких розважальних заходів.

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