В Украине больничные койки для пациентов с Covid-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях. Средний показатель по стране — 62,4%.

Наиболее загруженными являются больницы Полтавской (92,5%), Ровенской (82,9%), Одесской (73,6%), Черниговской (73,8%), Донецкой (72%), Запорожской (71,4%), Винницкой (70,8%) и Сумской (70,1%) областях. В Киеве заняты 58,2% коек.

Всего в Украине задействовано уже 45 128 больничных коек для пациентов с Covid-19.

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Также в Украине продолжает рост показатель заболеваемости Covid-19.

По состоянию на 9 ноября в Украине этот показатель составляет 315,3, норма — 40. Худшая ситуация наблюдается в Черновицкой области — 631,6. В Киеве показатель составляет 356,1.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 469 018 граждан страны.

За сутки — 8 687 новых случаев, из них — 350 детей и 321 медработник.

Больше всего новых случаев специалисты обнаружили в Харьковской (717), Запорожской (683) и Житомирской областях, а также в Киеве — 748.