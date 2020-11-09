В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з Covid-19 заповнені більш ніж на 70% вже в восьми областях. Середній показник по країні- 62,4%.

Найбільш завантаженими є лікарні Полтавської (92,5%), Рівненській (82,9%), Одеській (73,6%), Чернігівській (73,8%), Донецькій (72%), Запорізької (71,4%), Вінницькій (70,8%) та Сумській (70,1%) областях. У Києві зайняті 58,2% ліжок.

Всього в Україні задіяно вже 45 128 лікарняних ліжок для пацієнтів з Covid-19.

Також в Україні продовжує зростання показник захворюваності Covid-19.

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Станом на 9 листопада в Україні цей показник становить 315,3, норма – 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області – 631,6. У Києві показник становить 356,1.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 469 018 громадян країни.

За добу – 8 687 нових випадків, з них – 350 дітей та 321 медпрацівник.

Найбільше нових випадків фахівці виявили у Харківській (717), Запорізькій (683) та Житомирській областях, а також у Києві – 748.