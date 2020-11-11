Участники акции считают, что многие рестораны и кинотеатры в стране закроются через полтора-два месяца после ужесточения карантина.

Предпринимателей также возмущает, что работа заведений питания и развлекательных заведений на выходные дни будет ограничена, а метро продолжит работу в обычном режиме.

Под здание Кабинета министров в Киеве активисты принесли плакаты: “Covid-19 не зависит от времени суток”, “Ресторанный бизнес умирает”, “Мы безопасней, чем метро”.







Мы безопаснее, чем метро: в 22 городах Украины протестуют рестораторы / 2 фотографии

Под стенами Одесской областной государственной администрации представители ресторанного бизнеса стучали в железные миски, которые принесли с собой на протест.







Мы безопаснее, чем метро: в 22 городах Украины протестуют рестораторы / 2 фотографии

В Харькове под стенами облгосадминистрации собрались около 300 предпринимателей и работников ресторанного бизнеса.







Мы безопаснее, чем метро: в 22 городах Украины протестуют рестораторы / 2 фотографии

Всего аналогичные акции собрались в 22 городах Украины: в частности, в Полтаве, Львове, Ровно, Одессе, Херсоне и других городах.

Кабмин готов помочь ресторанному бизнесу

Кабмин готов поддерживать предпринимателей во время действия карантина выходного дня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство, в частности, готово покрывать часть зарплат, которые владельцы ресторанов и ТРЦ должны выплачивать своим работникам во время простоя.

Также Кабмин вместе с Торгово-промышленной палатой разрабатывает упрощенный механизм реализации форс-мажорных обстоятельств.

Фото: odessa_online