Ми безпечніші, ніж метро: у 22 містах України протестують ресторатори

У багатьох великих містах України проходять мітинги представників ресторанного бізнесу, які протестують проти запровадження так званого карантину вихідного дня.
Учасники акції вважають, що багато ресторанів та кінотеатрів у країні закриються через півтора-два місяці після посилення карантину.
Підприємців також обурює, що робота закладів харчування та розважальних закладів на вихідні дні буде обмежена, а метро продовжить роботу в звичайному режимі.
Під будівлю Кабінету міністрів в Києві активісти принесли плакати: “Covid-19 не залежить від часу доби”, “Ресторанний бізнес вмирає”, “Ми безпечніші, ніж метро”.
Під стінами Одеської обласної державної адміністрації представники ресторанного бізнесу стукали в залізні миски, які принесли з собою на протест.
У Харкові під стінами облдержадміністрації зібралися близько 300 підприємців та працівників ресторанного бізнесу.
Загалом аналогічні акції зібралися в 22 містах України: зокрема, в Полтаві, Львові, Рівному, Одесі, Херсоні та інших містах.
Кабмін готовий допомогти ресторанного бізнесу
Кабмін готовий підтримувати підприємців під час дії карантину вихідного дня.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд, зокрема, готовий покривати частину зарплат, які власники ресторанів і ТРЦ повинні виплачувати своїм працівникам під час простою.
Також Кабмін разом із Торгово-промисловою палатою розробляє спрощений механізм реалізації форс-мажорних обставин.
Фото: odessa_online