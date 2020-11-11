У багатьох великих містах України проходять мітинги представників ресторанного бізнесу, які протестують проти запровадження так званого карантину вихідного дня.

Учасники акції вважають, що багато ресторанів та кінотеатрів у країні закриються через півтора-два місяці після посилення карантину.

Підприємців також обурює, що робота закладів харчування та розважальних закладів на вихідні дні буде обмежена, а метро продовжить роботу в звичайному режимі.

Під будівлю Кабінету міністрів в Києві активісти принесли плакати: “Covid-19 не залежить від часу доби”, “Ресторанний бізнес вмирає”, “Ми безпечніші, ніж метро”.







Ми безпечніші, ніж метро: у 22 містах України протестують ресторатори / 2 фотографии

Під стінами Одеської обласної державної адміністрації представники ресторанного бізнесу стукали в залізні миски, які принесли з собою на протест.







Ми безпечніші, ніж метро: у 22 містах України протестують ресторатори / 2 фотографии

У Харкові під стінами облдержадміністрації зібралися близько 300 підприємців та працівників ресторанного бізнесу.







Ми безпечніші, ніж метро: у 22 містах України протестують ресторатори / 2 фотографии

Загалом аналогічні акції зібралися в 22 містах України: зокрема, в Полтаві, Львові, Рівному, Одесі, Херсоні та інших містах.

Кабмін готовий допомогти ресторанного бізнесу

Кабмін готовий підтримувати підприємців під час дії карантину вихідного дня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд, зокрема, готовий покривати частину зарплат, які власники ресторанів і ТРЦ повинні виплачувати своїм працівникам під час простою.

Також Кабмін разом із Торгово-промисловою палатою розробляє спрощений механізм реалізації форс-мажорних обставин.

Фото: odessa_online