Карантин вихідного дня не підходить прифронтовому Слов’янську – мер

Влада Слов’янська на Донеччині не має наміру виконувати постанову Кабінету міністрів України про запровадження карантину вихідного дня.

Про це заявив мер Слов’янська Вадим Лях і пояснив, що саме в ці дні жителі передмістя можуть приїхати за покупками або продати щось на ринках.

– Вихідний у 100-тисячному прифронтовому Слов’янську і містах-мільйонниках Києві чи Харкові мають суттєві відмінності. Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця, – додав Лях.

Постанова уряду не підходить для всіх населених пунктів у країні, тому рішення про запровадження карантину вихідного дня має ухвалюватися на місцях, вважає мер Слов’янська.

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Не тільки Слов’янськ пішов проти

Після запровадження Кабміном 11 листопада карантину вихідного дня мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів не стане виконувати рішення уряду.

Львівська міська рада готує позов до суду, щоб оскаржити постанову Кабміну, повідомив Садовий.