Результаты введения карантина выходного дня должны быть на второй-третьей неделе. Но если их не будет, возможен полный локдаун.

Такой прогноз озвучил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

– Карантин выходного дня – это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун, – отметил он.

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Рубан считает, что все зависит от правильного внедрения этого ограничения, поскольку его практиковали в разных странах, и оно имело противоречивые результаты.

Карантин выходного дня

На заседании 11 ноября Кабмин внес изменения в постановление, которые предусматривают введение в Украине так называемого карантина выходного дня.

Предварительно, новые ограничения продлятся до 30 ноября, то есть шесть следующих выходных.