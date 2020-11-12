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Факти / Україна

Локдаун в Україні можливий: у Держпродспоживслужбі назвали умову

Результати введення карантину вихідного дня повинні бути на другий-третій тиждень. Але якщо їх не буде, можливий повний локдаун.

Такий прогноз озвучив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

– Карантин вихідного дня – це один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то справді для України потрібно буде оголошувати локдаун, – зазначив він.

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Рубан вважає, що все залежить від правильного застосування цього обмеження, оскільки його практикували в різних країнах, і він мав протилежні результати.

Карантин вихідного дня

На засіданні 11 листопада Кабмін вніс зміни до постанови, які передбачають запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня.

Попередньо, нові обмеження триватимуть до 30 листопада, тобто шість наступних вихідних.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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