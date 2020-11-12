Более 2 тыс. военных РФ координируют работу боевиков на Донбассе — Украина в ОБСЕ

Более двух тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ руководят оккупационными вооруженными формированиями на Донбассе.

Об этом сообщила иностранным дипломатам делегация Украины в ОБСЕ.

Сейчас во временно оккупированных районах Донбасса находятся 2 100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России.

Отмечается, что РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы.

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Таким образом Россия нарушает основные принципы ОБСЕ, закрепленные в заключительном Хельсинкском акте, в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Украинские дипломаты призвали СММ ОБСЕ изучить эти факты и дать им свою объективную оценку.

План действий по Донбассу

Украина подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и в Трехстороннюю контактную группу.

Он является реалистичным и в нем прописаны конкретные шаги и дать, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Также его могут рассмотреть 13 ноября советники нормандской четверки во время онлайн-встречи.

Согласится Российская Федерация на этот план, Зеленский не уверен.