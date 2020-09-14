Легализация оружия в Украине: глава комитета по нацбезопасности назвал условие

Глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Завитневич выступил в поддержку легализации огнестрельного оружия.

Объясняя свою позицию, он также назвал условие, при котором легалайз оружия стал бы реальностью в Украине.

— Как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему, — сказал он.

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Завитневич поделился, что уже долгое время увлекается охотой, поэтому понимает и выполняет все требования правильного хранения и использования.

Однако политик уточнил, что поддерживает легализацию короткоствольного огнестрельного оружия.

Легализация оружия в Украине — позиция Зеленского

В начале сентября прошлого года президент Владимир Зеленский прокомментировал легалайз оружия в Украине, ответив на петицию граждан.

По его мнению, решение узаконить свободное ношение оружия является преждевременным.

Зеленский отметил, что большое количество незаконного оружия в Украине находится в незаконном обороте из-за российско-украинского конфликта на Донбассе.