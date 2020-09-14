Легализация оружия в Украине: глава комитета по нацбезопасности назвал условие

Глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Завитневич выступил в поддержку легализации огнестрельного оружия.
Объясняя свою позицию, он также назвал условие, при котором легалайз оружия стал бы реальностью в Украине.
— Как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему, — сказал он.
Читайте: Украинцам могут узаконить право владеть оружием — механизм и риски
Завитневич поделился, что уже долгое время увлекается охотой, поэтому понимает и выполняет все требования правильного хранения и использования.
Однако политик уточнил, что поддерживает легализацию короткоствольного огнестрельного оружия.
Легализация оружия в Украине — позиция Зеленского
В начале сентября прошлого года президент Владимир Зеленский прокомментировал легалайз оружия в Украине, ответив на петицию граждан.
По его мнению, решение узаконить свободное ношение оружия является преждевременным.
Зеленский отметил, что большое количество незаконного оружия в Украине находится в незаконном обороте из-за российско-украинского конфликта на Донбассе.