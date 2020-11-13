Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений на Донбассе за сутки. Большинство из них — в Донецкой области.

Так, в регионе зафиксировали 90 нарушений режима прекращения огня, в частности было 89 взрывов неопределенного происхождения.

В то же время в течение предыдущего отчетного периода в области не фиксировали ни одного нарушения режима тишины.

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В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня в районах вблизи участка разведения сил. В предыдущем отчете в области фиксировали 14 нарушений.

Всего с начала перемирия в Донбассе ОБСЕ зафиксировала уже 2 255 нарушений режима прекращения огня.

11 ноября состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого ОБСЕ призвала Россию открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.

Кроме того, ОБСЕ поддержала предложение Украины о создании на КПВВ “зеленых коридоров” для малоподвижных граждан.

Также Украина уже подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и в Трехстороннюю контактную группу.

Источник: СММ ОБСЕ