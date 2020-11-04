Рада уменьшила налоги для культуры и туризма – на сколько

В Украине уменьшат налоги для отрасли культуры и туризма. 4 ноября Верховная Рада приняла законопроект №3851 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий.

Согласно проекту закона, ставка НДС будет устанавливаться на уровне 7%. Такое нововведение будет действовать для:

спектаклей, выступлений, культурных мероприятий, показа оригинальных музыкальных произведений и т.д.;

кинопремьер, проката фильмов с украинским переводом для лиц с нарушениями зрения и слуха;

гостиниц, которые предлагают услуги временного проживания.

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Среди прочего, закон №3851 предусматривает ведение грантов — материальной помощи на реализацию культурных, туристических и креативных проектов.

Снижение налогов в Украине

В сентябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины. Согласно нему, предлагается снизить налог на доходы физических лиц.

Если проект закона будет принят, с 2022 ставка налога может уменьшиться с 18% до 17%.