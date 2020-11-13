Во Львове отменили выходные — карантина не будет

Львовский горисполком принял решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.
Городской голова Андрей Садовой считает, что теперь в городе невозможно ввести карантин выходного дня, потому что нет выходных.
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— В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права, — заявил Садовой.
Карантин выходного дня
С 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня. Это означает, что торговые центры, кафе, рестораны и другие культурные заведения закроют на выходные.
Мэры многих городов заявили об отказе от такого нововведения.
В правительстве считают, что они не имеют права отменять карантин выходного дня. По его исполнением будут следить правоохранители.
Источник: Андрей Садовой
Фото: Андрей Садовой