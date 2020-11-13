У Львові скасували вихідні – карантину не буде

Львівський міськвиконком ухвалив рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків.

Міський голова Андрій Садовий вважає, що відтепер у місті неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо немає вихідних.

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– У випадку, якщо завтра хтось буде намагатись заважати вам працювати, покажіть їм це рішення і звертайтесь на Гарячу лінію за телефоном 1580. Наші юристи допомагатимуть захистити ваші права, – заявив Садовий.

Карантин вихідного дня

З 14 листопада в Україні діятиме карантин вихідного дня. Це означає, що торгові центри, кафе, ресторани та інші культурні заклади зачинять на вихідні.

Мери багатьох міст заявили про відмову від такого нововведення.

В уряді вважають, що вони не мають права скасовувати карантин вихідного дня. За його виконанням стежитимуть правоохоронці.

Джерело: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий