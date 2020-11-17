Передача земли с государственной в коммунальную собственность начнется с 17 ноября

Кабинет министров Украины принял постановление о передаче сельскохозяйственных земель в собственность территориальных общин государства. Документ начинает действовать с 17 ноября.

Об этом говорится в постановлении № 1113 (Некоторые меры по ускорению реформ в сфере земельных отношений). В правительстве утверждают, что это решение — следующий этап реализации процесса передачи земель.

— Это решение — важный шаг в реализации земельной реформы президента Украины Владимира Зеленского в части земельной децентрализации и передачи более 2 млн га сельскохозяйственных земель органам местного самоуправления, — подчеркнул глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

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Документ предусматривает передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

Соответствующее постановление еще 15 октября подписал президент Владимир Зеленский. По словам Лещенко, в течение месяца правительство готовило необходимые документы, чтобы передача земель ОТО была оперативной.

Также Лещенко призвал новых избранных председателей ОТО, чтобы те начали работу с процедурой передачи земель.

Согласно данным земельного кадастра, в государственной собственности после передачи 2 млн га ОТО остается 750 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения, еще более 5 млн га земли находятся в частных руках.

Почти 2 млн га сельскохозяйственных земель передадут ОТО

Еще в октябре Роман Лещенко сообщал о начале передачи сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность. ОТО должны получить почти 2 млн га земли.

Украинской землей должны распоряжаться на местах — это один из приоритетов земельной реформы, отметил глава.

Источник: Госгеокадастр