Усиление карантина: власть будет предупреждать о новых ограничениях

Народные депутаты приняли проект постановления №4320, который обязывает власть заблаговременно информировать население и бизнес об усилении карантинных ограничений.

В случае необходимости введения ряда запретов Кабмин должен официально сообщить об этом за семь дней до вступления в силу ограничений, среди которых:

приостановление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров;

перевод на дистанционное обучение;

закрытие учреждений культуры;

ограничение работы кинотеатров;

изменение графика работы заведений общественного питания;

остановка работы ТРЦ;

приостановка работы салонов красоты, ателье, парикмахерских, киосков, торговых точек (кроме аптек и продуктовых магазинов)

покидать места своего проживания.







Рада обязала Кабмин предупреждать об усилении карантина за 7 дней / 2 фотографии

Рада настаивает на том, чтобы правительство информировало людей о поддержке уязвимых групп населения, которых коснутся эти ограничения.

В частности, не позднее чем за семь календарных дней до начала действия двух и более указанных ограничений Кабмин должен внести в Раду проект закона о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и бизнесу, которые пострадали от ограничений.

Постанова про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів

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Карантин выходного дня

11 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина выходного дня на территории всей страны. Строгий карантин будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В выходные дни в стране будут работать только объекты критической инфраструктуры, в частности продовольственные магазины, аптеки и транспорт. Запрещена работа торговых центров, фитнес-центров, бассейнов, театров.

Кроме того, запрещено принимать людей в ресторанах, кафе и развлекательных заведениях.