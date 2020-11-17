Усиление карантина: власть будет предупреждать о новых ограничениях

Народные депутаты приняли проект постановления №4320, который обязывает власть заблаговременно информировать население и бизнес об усилении карантинных ограничений.
В случае необходимости введения ряда запретов Кабмин должен официально сообщить об этом за семь дней до вступления в силу ограничений, среди которых:
- приостановление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров;
- перевод на дистанционное обучение;
- закрытие учреждений культуры;
- ограничение работы кинотеатров;
- изменение графика работы заведений общественного питания;
- остановка работы ТРЦ;
- приостановка работы салонов красоты, ателье, парикмахерских, киосков, торговых точек (кроме аптек и продуктовых магазинов)
- покидать места своего проживания.
Рада настаивает на том, чтобы правительство информировало людей о поддержке уязвимых групп населения, которых коснутся эти ограничения.
В частности, не позднее чем за семь календарных дней до начала действия двух и более указанных ограничений Кабмин должен внести в Раду проект закона о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и бизнесу, которые пострадали от ограничений.
Постанова про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів
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Карантин выходного дня
11 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина выходного дня на территории всей страны. Строгий карантин будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
В выходные дни в стране будут работать только объекты критической инфраструктуры, в частности продовольственные магазины, аптеки и транспорт. Запрещена работа торговых центров, фитнес-центров, бассейнов, театров.
Кроме того, запрещено принимать людей в ресторанах, кафе и развлекательных заведениях.