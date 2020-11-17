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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Рада обязала Кабмин предупреждать об усилении карантина за 7 дней

Народные депутаты приняли проект постановления №4320, который обязывает власть заблаговременно информировать население и бизнес об усилении карантинных ограничений.

В случае необходимости введения ряда запретов Кабмин должен официально сообщить об этом за семь дней до вступления в силу ограничений, среди которых:

  • приостановление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров;
  • перевод на дистанционное обучение;
  • закрытие учреждений культуры;
  • ограничение работы кинотеатров;
  • изменение графика работы заведений общественного питания;
  • остановка работы ТРЦ;
  • приостановка работы салонов красоты, ателье, парикмахерских, киосков, торговых точек (кроме аптек и продуктовых магазинов)
  • покидать места своего проживания.
  • Усиление карантина: власть будет предупреждать о новых ограничениях
  • Усиление карантина: власть будет предупреждать о новых ограничениях
  • Усиление карантина: власть будет предупреждать о новых ограничениях
  • Усиление карантина: власть будет предупреждать о новых ограничениях
Рада обязала Кабмин предупреждать об усилении карантина за 7 дней / 2 фотографии

Рада настаивает на том, чтобы правительство информировало людей о поддержке уязвимых групп населения, которых коснутся эти ограничения.

В частности, не позднее чем за семь календарных дней до начала действия двух и более указанных ограничений Кабмин должен внести в Раду проект закона о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и бизнесу, которые пострадали от ограничений.

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Карантин выходного дня

11 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина выходного дня на территории всей страны. Строгий карантин будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В выходные дни в стране будут работать только объекты критической инфраструктуры, в частности продовольственные магазины, аптеки и транспорт. Запрещена работа торговых центров, фитнес-центров, бассейнов, театров.

Кроме того, запрещено принимать людей в ресторанах, кафе и развлекательных заведениях.

Источник: Верховная Рада

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