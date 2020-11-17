Посилення карантину: влада попереджатиме про нові обмеження

Народні депутати ухвалили проект постанови №4320, який зобов’язує владу завчасно інформувати населення та бізнес про посилення карантинних обмежень.
У разі необхідності запровадження низки заборон Кабмін повинен офіційно повідомити про це за сім днів до набуття чинності обмежень, серед яких:
- призупинення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів;
- переведення на дистанційне навчання;
- закриття закладів культури;
- обмеження роботи кінотеатрів;
- зміна графіку роботи закладів харчування;
- зупинка роботи ТРЦ;
- припинення роботи салонів краси, ательє, перукарень, кіосків, торгових точок (окрім аптек та продуктових магазинів);
- покидати місця свого проживання.
Рада наполягає на тому, аби уряд інформував людей про підтримку вразливих груп населення, яких торкнуться ці обмеження.
Зокрема, не пізніше ніж за сім календарних днів до початку дії двох і більше зазначених обмежень Кабмін має внести до Ради проект закону щодо надання державної підтримки та пільг населенню та бізнесу, які потерпіли від обмежень.
Постанова про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів
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Карантин вихідного дня
11 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня на території всієї країни щонайменше до 30 листопада.
Суворий карантин діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. У вихідні дні в країні працюватимуть лише об’єкти критичної інфраструктури, зокрема продовольчі магазини, аптеки й транспорт.
Заборонено роботу торгових центрів, фітнес-центрів, басейнів, театрів. Крім того, заборонено приймати людей у ресторанах, кафе та розважальних закладах.