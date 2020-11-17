Посилення карантину: влада попереджатиме про нові обмеження

Народні депутати ухвалили проект постанови №4320, який зобов’язує владу завчасно інформувати населення та бізнес про посилення карантинних обмежень.

У разі необхідності запровадження низки заборон Кабмін повинен офіційно повідомити про це за сім днів до набуття чинності обмежень, серед яких:

призупинення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів;

переведення на дистанційне навчання;

закриття закладів культури;

обмеження роботи кінотеатрів;

зміна графіку роботи закладів харчування;

зупинка роботи ТРЦ;

припинення роботи салонів краси, ательє, перукарень, кіосків, торгових точок (окрім аптек та продуктових магазинів);

покидати місця свого проживання.







Рада зобов’язала Кабмін попереджати про посилення карантину за 7 днів / 2 фотографии

Рада наполягає на тому, аби уряд інформував людей про підтримку вразливих груп населення, яких торкнуться ці обмеження.

Зокрема, не пізніше ніж за сім календарних днів до початку дії двох і більше зазначених обмежень Кабмін має внести до Ради проект закону щодо надання державної підтримки та пільг населенню та бізнесу, які потерпіли від обмежень.

Постанова про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів

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Карантин вихідного дня

11 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня на території всієї країни щонайменше до 30 листопада.

Суворий карантин діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. У вихідні дні в країні працюватимуть лише об’єкти критичної інфраструктури, зокрема продовольчі магазини, аптеки й транспорт.

Заборонено роботу торгових центрів, фітнес-центрів, басейнів, театрів. Крім того, заборонено приймати людей у ресторанах, кафе та розважальних закладах.