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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

В Ровно субботу и воскресенье сделали рабочими днями

В Ровно субботу, 21 ноября, и воскресенье, 22 ноября, решили считать рабочими днями.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так Ровенский городской совет отреагировала на постановление Кабмина о противодействии распространению коронавируса и внедрение в Украине карантина выходного дня.

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Также на заседании приняли решение о приостановлении работы групп в учреждении дошкольного образования №16 из-за заболевания Сovid-19 у работников.

Кроме того, рекомендовали рассмотреть на сессии Ровенского городского совета обращение администрации КНП Центральная городская больница о выделении средств в размере 10 млн грн для срочного приобретения кислородной станции с возможностью производить кислород для пациентов с коронавирусом.

Отказ от карантина выходного дня

От карантина выходного дня, который был принят Кабмином с 14 ноября и введен на три недели, отказались несколько городов.

Львов одним из первых сообщил, что не будет вводить карантин выходного дня. Городской голова Андрей Садовый назвал такое решение абсурдным. В Николаеве и Черкассах также отказались соблюдать новые карантинные ограничения.

Одесса, Мукачево, Славянск и Луцк также решили не выполнять принятое правительством постановление.

Источник: Ровенский городской совет

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