У Рівному суботу, 21 листопада, та неділю, 22 листопада, вирішили вважати робочими днями.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Так Рівненська міська рада відреагувала на постанову Кабміну про протидію поширенню коронавірусу та запровадження в Україні карантину вихідного дня.

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Також на засіданні ухвалили рішення щодо призупинення роботи груп у закладі дошкільної освіти №16 через захворювання на Сovid-19 у працівників.

Окрім того, рекомендували розглянути на сесії Рівненської міської ради звернення адміністрації КНП Центральна міська лікарня щодо виділення коштів в розмірі 10 млн грн для термінового придбання кисневої станції з можливістю виробляти кисень для пацієнтів, хворих на коронавірус.

Відмова від карантину вихідного дня

Від карантину вихідного дня, який був ухвалений Кабміном з 14 листопада та запроваджений на три тижні, відмовились декілька міст.

Львів одним із перших повідомив, що не запроваджуватиме карантин вихідного дня. Міський голова Андрій Садовий назвав таке рішення абсурдним. У Миколаєві та Черкасах також відмовились дотримуватись новиъ карантинних обмежень.

Одеса, Мукачево, Слов’янськ та Луцьк також вирішили не виконувати ухвалену урядом постанову.

Джерело: Рівненська міська рада