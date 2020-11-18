США выделили $ 2 млн на программу для переселенцев в Украине

США и Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу для внутренне перемещенных лиц в Украине.

На нее выделили $ 2 млн, сообщило посольство США в Украине.

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— Наша цель сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией, — говорится в сообщении посольства.

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

Переселенцев освободили от уплаты ряда налогов

Внутренне перемещенных лиц в Украине освободили о т уплаты туристического сбора. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский в октябре.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПО.

Источник: U.S. Embassy Kyiv