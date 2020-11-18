США виділили $2 млн на програму для переселенців в Україні

США і Рада з міжнародних досліджень та обмінів (IREX) запустили програму для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

На неї виділили $2 млн, повідомило посольство США в Україні.

Читайте: Оформлення компенсації за зруйноване житло на Донбасі – покрокова інструкція

– Маємо на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їхню соціальну стійкість перед російською агресією, – йдеться в повідомленні посольства.

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

Переселенців звільнили від сплати низки податків

Внутрішньо переміщених осіб в Україні звільнили від сплати туристичного збору. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський у жовтні.

Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv