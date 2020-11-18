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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

США виділили $2 млн на програму для переселенців в Україні

США і Рада з міжнародних досліджень та обмінів (IREX) запустили програму для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

На неї виділили $2 млн, повідомило посольство США в Україні.

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– Маємо на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їхню соціальну стійкість перед російською агресією, – йдеться в повідомленні посольства.

Переселенців звільнили від сплати низки податків

Внутрішньо переміщених осіб в Україні звільнили від сплати туристичного збору. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський у жовтні.

Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv

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