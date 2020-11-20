Украина готова поставить для граждан вакцину сразу после того, как препараты пройдут официальную регистрацию. Кроме того, в Минздраве отмечают, что медицинская система способна сохранить холодовую цепь перевозки и хранения вакцины, если речь идет о Pfizer и BioNTech.
Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга отметил, что в первую очередь стоит вопрос о поставках вакцины, а не ее хранении.
— Украина готова, в частности у нас есть холодильные установки, которые способны хранить вакцину при температуре -70°C, — отметил министр.
Глава ведомства добавил, что более конкретно о вакцине можно будет говорить после регистрации.
Особенности вакцины Pfizer и BioNTech
Препарат Pfizer и BioNTech требует хранения при сверхнизких температурах: -70°C. Для этого разработаны специальные контейнеры с сухим льдом для поддержания необходимой температуры в течение 15 дней.
Однако врачи в США жаловались, что такие условия могут осложнить транспортировку и хранениевакцины.
При температуре -70°C препарат можно будет хранить до шести месяцев, а при температуре + 2-8°C — до пяти дней.
Вакцинация от Covid-19
В первой половине 2021 года 4 млн украинцев получат бесплатную вакцину от коронавируса. Прежде всего препарат получат медики, учителя, правоохранители и пожилые люди. Среди этих категорий вакцины распределят равномерно.
Такую возможность Украина получила через сотрудничество с Covax (механизм глобального распределения вакцин, — Ред.).