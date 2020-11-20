Украина готова поставить для граждан вакцину сразу после того, как препараты пройдут официальную регистрацию. Кроме того, в Минздраве отмечают, что медицинская система способна сохранить холодовую цепь перевозки и хранения вакцины, если речь идет о Pfizer и BioNTech.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга отметил, что в первую очередь стоит вопрос о поставках вакцины, а не ее хранении.

— Украина готова, в частности у нас есть холодильные установки, которые способны хранить вакцину при температуре -70°C, — отметил министр.

Глава ведомства добавил, что более конкретно о вакцине можно будет говорить после регистрации.

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Особенности вакцины Pfizer и BioNTech

Препарат Pfizer и BioNTech требует хранения при сверхнизких температурах: -70°C. Для этого разработаны специальные контейнеры с сухим льдом для поддержания необходимой температуры в течение 15 дней.

Однако врачи в США жаловались, что такие условия могут осложнить транспортировку и хранениевакцины.

При температуре -70°C препарат можно будет хранить до шести месяцев, а при температуре + 2-8°C — до пяти дней.

Вакцинация от Covid-19

В первой половине 2021 года 4 млн украинцев получат бесплатную вакцину от коронавируса. Прежде всего препарат получат медики, учителя, правоохранители и пожилые люди. Среди этих категорий вакцины распределят равномерно.

Такую возможность Украина получила через сотрудничество с Covax (механизм глобального распределения вакцин, — Ред.).