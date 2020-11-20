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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Україна готова зберігати вакцину від Covid-19 за наднизьких температур – Степанов

Україна готова поставити для громадян вакцину одразу після того, як препарати пройдуть офіційну реєстрацію. Крім того, у МОЗ зазначають, що медична система здатна зберегти холодовий ланцюг перевезення та зберігання вакцини, якщо йдеться про Pfizer і BioNTech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов  під час онлайн-брифінгу наголосив, що насамперед стоїть питання про постачання вакцини, а не її зберігання.

– Україна готова, зокрема у нас є холодильні установки, які здатні зберігати вакцину за температури -70°C, – зазначив міністр.

Очільник відомства додав, що більш конкретно про вакцину можна буде говорити після реєстрації.

Особливості вакцини Pfizer та BioNTech

Препарат від Pfizer та BioNTech потребує зберігання за наднизьких температур: -70°C. Для цього розроблено спеціальні контейнери із сухим льодом для підтримки необхідної температури упродовж 15 днів.

Проте лікарі у США скаржилися, що такі умови можуть ускладнити транспортування та зберігання вакцини.

За температури -70°C препарат можна буде зберігати до шести місяців, а за температури +2-8°C — до п’яти днів.

Вакцинація від Covid-19

У першій половині 2021 року 4 млн українців отримають безкоштовну вакцину від коронавірусу. Насамперед препарат отримають медики, вчителі, правоохоронці та літні люди. Серед цих категорій отримані вакцини розподілять рівномірно.

Таку можливість Україна отримала через співпрацю з Covax (механізм глобального розподілу вакцин, – Ред.).

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