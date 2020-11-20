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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

В Україні почала діяти автофіксація порушень ПДР водіями євроблях

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почала реєструвати порушення, скоєні власниками автомобілів на номерах іноземної реєстрації.

З 19 листопада іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, почнуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

За словами Геращенка, прикордонник під час в’їзду авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом.

 – Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника, взявши їх з Бази даних ДПСУ, – зазначив заступник очільника МВС.

Також він зазначив, що так вже було оштрафовано громадянина Білорусі, водія автомобіля Rover, який, рухаючись трасою Київ-Одеса, у населеному пункті перевищив швидкість на 38 км /год за дозволених 50 км /год, а також громадянина Молдови, водія автомобіля Mercedes, який перевищив швидкість на 24 км /год, рухаючись Південним мостом на лівий берег у Києві.

Читайте: Як дізнатися свої штрафи за порушення ПДР

Прикордонники під час виїзду з України автомобіля з іноземною реєстрацією фіксуватимуть факт порушень ПДР за час перебування в Україні та інформуватимуть про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф.

Якщо водій-іноземець відмовляється його сплачувати, то йому буде заборонений в’їзд в Україну.

Якщо власник такого авто – громадянин України, відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Правила видачі номерів для авто

В Україні змінили правила видачі номерів для автомобілів.

Кабмін підтримав законопроект, ініційований Міністерством внутрішніх справ, який дозволить українцям самостійно обирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не лише ті, шо у сервісному центрі МВС.

Виготовлення номерів для транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, та номерних знаків для разових поїздок планують передати суб’єктам господарювання.

Джерело: Антон Геращенко

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