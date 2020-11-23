В Германии правительство готовится к усилению и продолжению противоэпидемических ограничений. Соответствующее заявление сделали канцлер Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц.

— Граждане должны получить единый, общий ответ от федерального правительства и правительств федеральных земель. Это то, над чем мы на этот раз очень интенсивно работаем.

Мы еще не продвинулись вперед так, как того хотелось бы, чтобы отказаться от ограничений, — сказала она.

В то же время Шольц подчеркнул, что нынешние темпы распространения пандемии еще не опустились до того уровня, который планировалось достичь.

— Поэтому здесь все понимают, что должно быть продления частичного локдауна, — сказал он.

25 ноября должно состояться очередное совместное заседание федерального правительства и руководителей земельных правительств для обсуждения дальнейших шагов борьбы с пандемией.

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Со 2 ноября до конца месяца в стране действует так называемый частичный локдаун, введенный из-за роста количества новых заражений коронавирусом. Согласно этим правилам, ограничено контакты граждан, закрыто рестораны и бары, культурно-развлекательные заведения и спортивные залы.

В то же время школы и детские сады работают.

Коронавирус в мире

По состоянию на 23 ноября в мире подтвердили почти 59 млн случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,3 млн жителей планеты.

Болезнь преодолели более 40,7 млн людей.