У Німеччині уряд готується до посилення та продовження протиепідемічних обмежень. Відповідну заяву зробили Ангела Меркель і міністр фінансів Олаф Шольц.

– Громадяни мають отримати єдину, спільну відповідь від федерального уряду і урядів федеральних земель. Це те, над чим ми цього разу дуже інтенсивно працюємо.

Ми ще не просунулися вперед так, як того хотілося б, щоб відмовитися від обмежень, – сказала вона.

Водночас Шольц наголосив, що нинішні темпи поширення пандемії ще не опустилися до того рівня, який планувалося досягти.

– Тож тут усі розуміють, що має бути подовження часткового локдауну, – сказав він.

25 листопада має відбутися чергове спільне засідання федерального уряду та керівників земельних урядів для обговорення подальших кроків боротьби з пандемією.

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З 2 листопада до кінця місяця в країні діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали.

Водночас школи і дитячі садки працюють.

Коронавірус у світі

Станом на 23 листопада у світі підтвердили майже 59 млн випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,3 млн мешканців планети.

Хворобу побороли понад 40,7 млн ​​людей.