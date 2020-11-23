Украина хочет получить от Международного банка реконструкции и развития, который является одной из главных институций Всемирного банка, кредит в размере $300 млн для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Средства планируется привлечь для проекта Модернизация системы социальной поддержки населения Украины.

Ожидается, что заем позволит правительству использовать дополнительные деньги для улучшения деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в стране.

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Представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил, что во время сегодняшнего внеочередного заседания правительство уже одобрило проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе.

В мае этого года Всемирный банк уже выделял средства Украине, подписав соглашение с Министерством здравоохранения о предоставлении $135 млн дополнительного финансирования на улучшение сферы здравоохранения.

Из них $35 млн выделяли на меры усиления защиты населения и противодействие распространению коронавируса.